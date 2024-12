Op het moment van de feiten was de monitor nog 17 jaar, maar intussen is hij 18. De moeders van de slachtoffers vragen nu dat de jeugdrechter hem uit handen geeft. Op die manier komt een mogelijke veroordeling ook op zijn strafblad en kan hij later niet met kinderen werken. De verdachte was in een gesloten instelling geplaatst, maar is sinds vorige maand weer thuis, onder voorwaarden. Het onderzoek naar de feiten loopt nog.