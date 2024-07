De kinderen hadden thuis over de monitor verteld, en wat hij met hen had gedaan. De ouders dienden daarop klacht in. De monitor zou zijn opgepakt voor verhoor, maar meer details zijn er niet. De taalmonitor is zelf amper 17.

Volgens HLN heeft de organisatie van het taalkamp de monitor meteen op non-actief gezet.

Het onderzoek loopt intussen en de slachtoffertjes zijn onderzocht op sporen van misbruik.