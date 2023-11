Het incident vond donderdag plaats in De Varens in Sint-Andries, een secundaire school voor bijzonder onderwijs. "Thymen heeft ADHD, is niet de makkelijkste persoon, maar we verwachten toch wel van een leerkracht dat die zich kan beheersen", zegt Melissa, de mama van Thymen aan Focus & WTV. Volgens haar viseerde de leerkracht haar zoon al eerder. "In dezelfde week heeft hij Thymen bij de keel gegrepen", voegt ze toe.