De misdaadauteur wijst er ook op dat hij in 2019 samenzat met Anthony Van Biervliet, de bedenker en producent van 'Knokke Off', over een andere tv-reeks. "Hij sprak toen ook over zijn Knokke-idee, dat nog altijd vaag was. Ik vertelde hem over mijn boek, dat zich in eenzelfde leefwereld afspeelde. Nu claimen dat hij het idee eerst had en mijn boek nooit gelezen heeft, is goedkoop."