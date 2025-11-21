Volgens de vakjury, onder leiding van Peter Van den Eede, tekent Mira Aluç "met veel medeleven echte mensen in een wegwerpwereld die vaak verborgen blijft. De auteur schildert met weemoed, lijkt het wel een personage dat uiteindelijk achter de schermen van sociale structuren kijkt, dat achter het masker van de kleine mens in de grote marge kijkt, die zijn tijdelijke, stoffige, bijna onzichtbare wereld heeft leren aanvaarden."

