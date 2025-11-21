8°C
Mira Aluç wint de Bron­zen Uil met haar debuut­ro­man Sprok­ke­laars’

De Bronzen Uil, de bekroning voor het beste Nederlandstalige debuut, gaat dit jaar naar 'Sprokkelaars' van Mira Aluç. Dat kondigen initiatiefnemers het Willemsfonds en het Algemeen-Nederlands Verbond zaterdagavond aan in Brugge. De Lezersprijs gaat naar 'Rouwdouwers' van Falun Ellie Koos.

Volgens de vakjury, onder leiding van Peter Van den Eede, tekent Mira Aluç "met veel medeleven echte mensen in een wegwerpwereld die vaak verborgen blijft. De auteur schildert met weemoed, lijkt het wel een personage dat uiteindelijk achter de schermen van sociale structuren kijkt, dat achter het masker van de kleine mens in de grote marge kijkt, die zijn tijdelijke, stoffige, bijna onzichtbare wereld heeft leren aanvaarden." 

In 'Sprokkelaars' blikt Jong, een pas afgestudeerde, richtingloze jongeman, terug op het werk in een loods van zijn oom. Daar worden afgedankte spullen verkocht en komt hij in aanraking met mensen met een andere achtergrond dan zijn universiteitswereldje.

De winnaar van de Bronzen Uil krijgt een cheque van 10.000 euro. De winnaar van de Lezersprijs ontvangt een kunstwerk. Het gaat al om de vijftiende editie van de Gouden Uil. Op de shortlist stonden ook nog 'Als de dieren' van Lieselot Mariën, 'De dragers' van Daan Borrel en 'Nachtschade' van Emma Laura Schouten.

Volgend jaar vindt de Bronzen Uil plaats op zaterdag 28 november, in bibliotheek Permeke in Antwerpen.

Belga
