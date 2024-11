Brandweerman Marc Louwagie uit Houthulst maakte de watersnood van dichtbij mee. Het waren twee heftige weken met weinig slaap. Marc Louwagie, brandweerpost Houthulst: “Als we in de kazerne aankwamen, was er soep voorzien van de buurtbewoners, van de bakker pistolets en boterkoeken, ook van de traiteur warme maaltijden. Dat was wel aangenaam. Als je in de kazerne komt, na een paar uur in water, dat je dan een warme maaltijd krijgt, dat is wel tof.”