Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun krijgen van AGION, het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Vlaanderen trok in de voorbije regeerperiode in totaal € 3 miljard uit voor schoolinfrastructuur. De focus lag in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zijn.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert nu € 9,5 miljoen in West-Vlaamse scholenbouwprojecten. Dankzij deze projecten zullen duizenden West-Vlaamse leerlingen en scholieren hun schooldagen in gloednieuwe of gerenoveerde klassen doorbrengen. In 11 West-Vlaamse scholen wordt meer dan € 100.000 geïnvesteerd in grote bouwwerken. 12 andere scholen krijgen meer dan € 10.000, vaak voor kleinere herstellingswerken of bijvoorbeeld het vernieuwen van sanitair.