Minister Quintin investeert 580.000 euro in camera’s voor West-Vlaamse politiezones
Belga
Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin (MR) trekt 580.000 euro uit voor extra ANPR- en bewakingscamera’s in West-Vlaamse politiezones. De investering moet de strijd tegen grenscriminaliteit ondersteunen, maar Kamerlid Maaike De Vreese (N-VA) waarschuwt dat camera’s het fundamentele probleem niet oplossen.
West-Vlaamse politiezones krijgen een financiële boost van 580.000 euro om hun cameranetwerk uit te breiden. Het geld kan worden ingezet voor zowel ANPR-camera’s als klassieke bewakingscamera’s, afhankelijk van de lokale prioriteiten.
Het bedrag maakt deel uit van een groter investeringsplan van 25 miljoen euro dat minister Quintin in december aankondigde voor het “cameraschild” in heel België.
"Criminelen lachen ons uit aan de grens"
Kamerlid Maaike De Vreese (N-VA) verwelkomt de middelen, maar nuanceert: “Camera’s alleen lossen het structurele probleem niet op. Detecteer je criminelen, dan kunnen ze nog steeds de grens oversteken. We staan dan machteloos.”
Ze verwijst naar recente incidenten zoals de homejacking in Wervik en roept op tot versoepeling van grensoverschrijdende achtervolgingen: “Frankrijk reageert nog niet op ons voorstel. Zonder standhoudingsrecht voor agenten blijven criminelen ons letterlijk uitlachen aan de grens.”