West-Vlaamse politiezones krijgen een financiële boost van 580.000 euro om hun cameranetwerk uit te breiden. Het geld kan worden ingezet voor zowel ANPR-camera’s als klassieke bewakingscamera’s, afhankelijk van de lokale prioriteiten.

Het bedrag maakt deel uit van een groter investeringsplan van 25 miljoen euro dat minister Quintin in december aankondigde voor het “cameraschild” in heel België.