Het was rond vijf uur zondagavond toen twee gemaskerde mannen de bewoner van een afgelegen woning in de Blokstraat aanvielen terwijl hij de poort aan de oprit ging sluiten. Ze sleurden hem de woning in. Daar overmeesterden ze ook zijn vrouw die in de keuken bezig was. Nog een derde dader was intussen ook naar binnen gekomen.

De mannen bonden de slachtoffers van 81 en 79 jaar vast op een stoel. De vrouw kreeg ook een pistool tegen het hoofd. De gangsters riepen meermaals in het Frans dat ze hen zouden doodschieten.

