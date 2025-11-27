8°C
Geweld­da­di­ge home­jac­king in Wer­vik: kop­pel vast­ge­bon­den en met dood bedreigd

Kruiseke

In Kruiseke bij Wervik hebben criminelen zondagavond een homejacking gepleegd bij een ouder echtpaar. De man en vrouw zijn een uur lang gekneveld geweest. De gangsters bedreigden hen ook met een pistool.

Het was rond vijf uur zondagavond toen twee gemaskerde mannen de bewoner van een afgelegen woning in de Blokstraat aanvielen terwijl hij de poort aan de oprit ging sluiten. Ze sleurden hem de woning in. Daar overmeesterden ze ook zijn vrouw die in de keuken bezig was. Nog een derde dader was intussen ook naar binnen gekomen.

De mannen bonden de slachtoffers van 81 en 79 jaar vast op een stoel. De vrouw kreeg ook een pistool tegen het hoofd. De gangsters riepen meermaals in het Frans dat ze hen zouden doodschieten.

Cash, juwelen en antiek

Een uur lang waren de gangsters binnen. Ze ontfutselden de sleutel van de kluis en roofden die leeg. Naast cash geld en juwelen gingen ze er ook vandoor met heel wat antiek.

Het koppel en hun familie vermoeden dat ze de woning al een tijdje in de gaten hielden. Van de daders is voorlopig geen spoor.

