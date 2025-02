De Kust moet opnieuw een topprioriteit worden, vindt Depraetere. Zeker als je weet dat er in 2023 nog meer dan 27 miljoen overnachtingen zijn geteld. Hoeveel geld er naar de Kust zal gaan, is voorlopig nog niet duidelijk. Maar er zijn wel al concrete plannen

Melissa Depraetere, Vlaams minister van toerisme: “We zijn volop aan het bekijken hoe we de beleving in de wintermaanden aan de kust kunnen vergroten. En een belevingscentrum rond blauwe economie, een soort Technopolis aan de kust, is één van de ideeën waar we mee spelen. We gaan ook extra investeren in jeugdlogies. We merken dat veel jongeren graag naar zee komen, voor zeeklassen bijvoorbeeld. Maar er zijn veel investeringen nodig om alle gebouwen beter te krijgen, om die energiefactuur naar beneden te krijgen. En ook daar hebben we al heel wat geld voor voorzien.”