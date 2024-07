De twee tieners uit Poperinge waren licht onderkoeld, maar bleven verder ongedeerd. Al had dat wel even anders kunnen lopen. Volgens de brandweer stond het waterpeil van de Warandebeek uitzonderlijk laag. Als dat niet het geval was, dan waren de twee misschien wel verdronken.

De bestuurder van de wagen bleek uiteindelijk ook minderjarig te zijn en niet over een rijbewijs te beschikken. Daarvoor zal hij zich later in de politierechtbank moeten verantwoorden.