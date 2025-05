De komende dagen hangen nog meer buien en onweer in de lucht. Maar Piet verwacht niet dat de alarmcode snel naar groen zal gaan. "We moeten waakzaam blijven zeker in droge zandgrondgebieden. De regen op de oppervlakte kan dan snel verdampen als de zon schijnt."

De voorbije weken waren hier en daar natuurbranden onder meer in het Vloethemveldbos. Er ging ook duinvegetatie in vlammen op. Vuur maken of een sigaret roken is al enkele jaren permanent verboden in alle bossen en natuurgebieden.