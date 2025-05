ANB roept daarom op tot waakzaamheid. Vooral in open natuur, bijvoorbeeld in duingebieden, is er een verhoogd risico. "Blijf liefst aan de rand van de natuurgebieden, loop er niet middenin", zegt Denaeghel. Vuur maken is sowieso verboden, ook roken wordt afgeraden.

Code oranje geldt in principe voor een week. Volgende dinsdag komt ANB met een update.