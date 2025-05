De afgelopen maanden heeft het amper geregend en dat laat z'n sporen na. Op heel wat plaatsen is het nu al - voor deze tijd van het jaar - uitzonderlijk droog. Sinds dinsdag geldt in onze provincie code oranje voor brandgevaar.

In de Romboutswervepolder in Damme zitten grote krimpscheuren, van wel tien centimeter diep. "De bodem is ook kei hard. Dat is uitzonderlijk om het zacht te zeggen. Dit heb ik in deze periode nog nooit gezien", zegt ecohydroloog Patrick Meire.