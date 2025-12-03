Milcobel en FrieslandCampina worden één coöperatie vanaf 2026
De zuivelcoöperaties Milcobel en FrieslandCampina fuseren op 1 januari 2026. Dat is beslist met een ruime goedkeuring door de leden van beide coöperaties. Voor heel wat West-Vlaamse melkveehouders betekent dat een nieuwe toekomst binnen een grotere internationale speler.
Milcobel is sterk verankerd in West-Vlaanderen en telt er honderden melkveehouders. Die worden vanaf 2026 volwaardig lid van FrieslandCampina, met dezelfde rechten, plichten en melkprijs als de bestaande leden. Volgens de besturen is de fusie nodig om sterker te staan in een moeilijke en snel veranderende zuivelmarkt.
“Onze ambitie is om melkveehouders en hun opvolgers meer zekerheid en stabiele inkomsten te bieden."
“We bundelen onze krachten en versterken onze marktpositie. Samen staan we sterker”, zegt Sybren Attema, voorzitter van FrieslandCampina. Ook bij Milcobel klinkt het positief. “Onze ambitie is om melkveehouders en hun opvolgers meer zekerheid en stabiele inkomsten te bieden,” aldus voorzitter Betty Eeckhaut.
Nieuw district voor West-Vlaanderen
Met de fusie komt er binnen FrieslandCampina een nieuw district: Milcobel-West. Dat omvat onder meer het Brugse Ommeland, de Westhoek en Zuid- en Zuidoost-West-Vlaanderen. Het district krijgt een eigen districtsraad, die het aanspreekpunt wordt voor melkveehouders uit de regio. Bram Maes, melkveehouder uit Aalter, wordt voorzitter van dat district.
Aan de dagelijkse leiding van de zuivelgroep verandert weinig. Jan Derck van Karnebeek blijft CEO van FrieslandCampina. Voormalig Milcobel-CEO Peter Grugeon krijgt een nieuwe rol binnen de groep. Het hoofdkantoor blijft in het Nederlandse Amersfoort.