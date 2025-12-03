Met de fusie komt er binnen FrieslandCampina een nieuw district: Milcobel-West. Dat omvat onder meer het Brugse Ommeland, de Westhoek en Zuid- en Zuidoost-West-Vlaanderen. Het district krijgt een eigen districtsraad, die het aanspreekpunt wordt voor melkveehouders uit de regio. Bram Maes, melkveehouder uit Aalter, wordt voorzitter van dat district.

Aan de dagelijkse leiding van de zuivelgroep verandert weinig. Jan Derck van Karnebeek blijft CEO van FrieslandCampina. Voormalig Milcobel-CEO Peter Grugeon krijgt een nieuwe rol binnen de groep. Het hoofdkantoor blijft in het Nederlandse Amersfoort.