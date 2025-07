Werken met zo’n kraan is geen sinecure. Renaud moet rekening houden met het weer, de last die hij hijst én de omgeving waarin hij werkt. “Vooral bij moeilijke weersomstandigheden of in smalle straatjes, zoals in Brugge, is het een echte uitdaging”, vertelt hij. De kraan die Renaud bedient, is dan ook geen kleintje: ze weegt 60 ton en heeft een reikwijdte van 62 meter.