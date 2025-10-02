Na het succes van het Olympic Festival op het strand van Middelkerke tijdens de voorbije Zomerspelen, keert het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) in 2026 terug naar de kust. Van 6 tot 22 februari wordt Middelkerke het decor van het allereerste Winter Olympic Festival.

Het evenement vindt plaats op de grote parking in de Koninginnelaan, waar een groot overdekt supportersdorp verrijst met een warme wintersfeer. Bezoekers kunnen er de prestaties van Bart Swings, Loena Hendrickx en de andere Belgische atleten live volgen op grote schermen.