Middelkerke opnieuw ‘Olympisch dorp’ tijdens Winterspelen van 2026
Middelkerke wordt in februari 2026 het supportersdorp van Team Belgium tijdens de Winterspelen van Milano-Cortina. Het BOIC organiseert er voor het eerst een Winter Olympic Festival, met een gezellige winterbar, een overdekte ijspiste en sportinitiatieven voor jong en oud.
Na het succes van het Olympic Festival op het strand van Middelkerke tijdens de voorbije Zomerspelen, keert het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) in 2026 terug naar de kust. Van 6 tot 22 februari wordt Middelkerke het decor van het allereerste Winter Olympic Festival.
Het evenement vindt plaats op de grote parking in de Koninginnelaan, waar een groot overdekt supportersdorp verrijst met een warme wintersfeer. Bezoekers kunnen er de prestaties van Bart Swings, Loena Hendrickx en de andere Belgische atleten live volgen op grote schermen.
"Hoogmis voor de sport"
“Olympische Spelen zijn een hoogmis voor de sport. Ik had de eer om er vijf bij te wonen en er zelf succes te beleven,” zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Ik wil dat mensen die unieke momenten ook bij ons in Middelkerke kunnen beleven. Daarom ben ik enorm verheugd dat we opnieuw het vertrouwen krijgen om dit warme sportfeest te organiseren.”
Overdekte ijspiste
Naast supporteren kunnen bezoekers ook zelf de schaatsen aantrekken of deelnemen aan initiaties van verschillende wintersportfederaties. Het pronkstuk van het festival wordt de overdekte ijspiste, waar jong en oud zich kunnen uitleven.
De toegang tot het festival is gratis. Enkel het schaatsen is betalend. Voor de Middelkerkse scholen is er nog extra goed nieuws: tijdens de eerste week, van 9 tot 13 februari, krijgen alle leerlingen gratis toegang tot de ijspiste en de sportactiviteiten.