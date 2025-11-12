Middelkerke heeft nieuwe uitbater gevonden voor Taste Silt in Siltgebouw
Er is een nieuwe uitbater gevonden voor Taste Silt, één van de drie restaurants in het evenementengebouw Silt in Middelkerke. De Compass Group gaf er vorige week, amper twee jaar na de opening, de brui aan. Het sluit niet aan bij onze kerntaken, zegt de groep.
Wie de nieuwe uitbater is, wil Middelkerke nog niet kwijt. Maar hij zou tegen de kerstvakantie de deuren openen. De twee andere restaurants, in het casino zelf en in het hotel, zijn altijd open gebleven, en hebben dus niets met deze overname te maken. De oppositie gaf vorige week kritiek omdat het gemeentebestuur een miljoen euro heeft betaald aan de oude uitbater. Maar volgens het gemeentebestuur zal het dat bedrag recupereren via de nieuwe uitbater, en die is er dus nu al.
De redactie