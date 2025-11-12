Wie de nieuwe uitbater is, wil Middelkerke nog niet kwijt. Maar hij zou tegen de kerstvakantie de deuren openen. De twee andere restaurants, in het casino zelf en in het hotel, zijn altijd open gebleven, en hebben dus niets met deze overname te maken. De oppositie gaf vorige week kritiek omdat het gemeentebestuur een miljoen euro heeft betaald aan de oude uitbater. Maar volgens het gemeentebestuur zal het dat bedrag recupereren via de nieuwe uitbater, en die is er dus nu al.