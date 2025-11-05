Nu al nieuwe uitbater gezocht voor restaurant casino Middelkerke
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Middelkerke meent de oppositie dat het alweer helemaal foutloopt met de uitbating van het nieuwe Casino-gebouw Silt. Aanleiding is nu dat de cateringgroep Kompas niet langer één van de drie restaurants in Silt wil uitbaten en het contract met Middelkerke verbreekt. 'Geen groot probleem', meent burgemeester Jean-Marie Dedecker. 'Kandidaten genoeg en het restaurant opent heel snel opnieuw', zegt hij.
Nog geen twee jaar geleden opende de groep Kompas met veel brio het nieuwe restaurant in het nieuwe Siltgebouw. Maar nu willen ze er van af en vragen ze Middelkerke om het contract te verbreken. Jean-Marie Dedecker, burgemeester Middelkerke: “Zij zeggen dat het hun businesscase niet is om dit restaurant te blijven uitbaten. Ze hebben ons gevraagd om het restaurant te stoppen en een overnemer te zoeken. Wij hebben al vier kandidaten.
Middelkerke wil dat het restaurant in kwestie heel snel terug opent. Dus betaalt Middelkerke nu één miljoen om het handelsfonds en de hele inboedel tijdelijk over te nemen. “Die mensen hebben voor 4 miljoen euro geïnvesteerd. Als je dit kunt overnemen voor één miljoen, dan noem ik dit goed gedeald.”
De oppositie ziet het alvast helemaal anders. Frederick Spaey, fractieleider oppositielijst Respect: “Wij stellen ons daar zeer grote vragen bij. Het bedrag van één miljoen zou de investering weerspiegelen van de twee miljoen die geïnvesteerd is door de Kompasgroep. Elders horen wij 4 miljoen. Maar nergens liggen stukken voor dat die bedragen kloppen.”
Gemeenteraad
Op de gemeenteraad zal de oppositie vragen stellen en tegenstemmen, want volgens hen is het alweer de belastingbetaler die alles ophoest. Nog volgens Respect, krijgt de contractbreker hier een groot geschenk met een strik rond.