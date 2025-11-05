Middelkerke wil dat het restaurant in kwestie heel snel terug opent. Dus betaalt Middelkerke nu één miljoen om het handelsfonds en de hele inboedel tijdelijk over te nemen. “Die mensen hebben voor 4 miljoen euro geïnvesteerd. Als je dit kunt overnemen voor één miljoen, dan noem ik dit goed gedeald.”

De oppositie ziet het alvast helemaal anders. Frederick Spaey, fractieleider oppositielijst Respect: “Wij stellen ons daar zeer grote vragen bij. Het bedrag van één miljoen zou de investering weerspiegelen van de twee miljoen die geïnvesteerd is door de Kompasgroep. Elders horen wij 4 miljoen. Maar nergens liggen stukken voor dat die bedragen kloppen.”

