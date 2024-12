We keren terug naar 8 november. Toen maakten CD&V-Lijst voor de Burger, Iedereen Tielt en Vooruit bekent dat ze een coalitieakkoord gevonden hadden. Ze zetten aftredend burgemeester Dirk Verwilst buitenspel. Verwilst kan het moeilijk verteren. “75% van de aanwezigen hier is nog altijd een stukje in rouw. Ze kunnen de oneerlijkheid en onrechtvaardigheid geen plaats geven”, klinkt het bij Dirk Verwilst.