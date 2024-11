De nieuwe coalitie is eigenlijk geen verrassing. Team Burgemeester van Dirk Verwilst was dan wel de grootste, Verwilst kreeg niet binnen de twee weken een meerderheid op de been.

Meer nog: al tijdens de eerste week lieten de drie partijen die nu gaan besturen al weten dat ze hun krachten wilden bundelen. Ze zetten daarmee Dirk Verwilst buitenspel.