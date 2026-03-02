"De gele flits was zichtbaar op twintig graden hoogte in zuidelijke richting", klonk het bij Van den Broeck. "Het gaat om een meteorietsteentje dat op een hoogte van zeventig kilometer de dampkring is binnengevlogen aan een snelheid van 100.000 kilometer per uur." Hierop is wrijving in de atmosfeer ontstaan, waardoor het steentje oplichtte. De vuurbol is hierna uit elkaar gevallen en uitgedoofd.

Niet alleen in Vlaanderen, ook in delen van onder meer Nederland en Duitsland werd de vuurbol gezien. Het Duitse persagentschap dpa meldt dat stukjes meteoriet schade hebben aangericht aan verschillende woningen in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, aan de grens met België en Luxemburg. Volgens de Duitse politie zijn er onder meer meldingen van schade in de regio's Hunsrück, Eifel en bij de stad Koblenz. Ook in andere Duitse deelstaten werd de bijzondere lichtflits opgemerkt.

