17°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Vuur­bal met opval­len­de licht­flits boven West-Vlaan­de­ren blijkt meteorietsteentje

Vuurbal met opvallende lichtflits raast ook door West-Vlaanderen

rv

In grote delen van ons land, waaronder in West-Vlaanderen, was zondag rond 18.50 uur een grote lichtflits aan de hemel te bewonderen. De lichtflits, die leek op een vuurbal, was zo'n drie seconden te zien. Het gaat waarschijnlijk om een meteorietsteentje dat op de dampkring is gebotst en uit elkaar is gespat. Dat zegt Marc Van den Broeck van Volkssterrenwacht Urania.

"De gele flits was zichtbaar op twintig graden hoogte in zuidelijke richting", klonk het bij Van den Broeck. "Het gaat om een meteorietsteentje dat op een hoogte van zeventig kilometer de dampkring is binnengevlogen aan een snelheid van 100.000 kilometer per uur." Hierop is wrijving in de atmosfeer ontstaan, waardoor het steentje oplichtte. De vuurbol is hierna uit elkaar gevallen en uitgedoofd.

Niet alleen in Vlaanderen, ook in delen van onder meer Nederland en Duitsland werd de vuurbol gezien. Het Duitse persagentschap dpa meldt dat stukjes meteoriet schade hebben aangericht aan verschillende woningen in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, aan de grens met België en Luxemburg. Volgens de Duitse politie zijn er onder meer meldingen van schade in de regio's Hunsrück, Eifel en bij de stad Koblenz. Ook in andere Duitse deelstaten werd de bijzondere lichtflits opgemerkt.

De felle lichtflits was op veel plaatsen te zien: 

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
N8 02
Nieuws

Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Briekenmolen in Wervik opent uitzonderlijk de deuren voor publiek

200-jaar oude Briekenmolen in Wervik opent uitzonderlijk de deuren voor publiek
Gidsen in Brugge moeten zich aan strengere regels houden of riskeren boete tot 500 euro

Gidsen in Brugge riskeren boete tot 500 euro als ze zich niet aan strengere regels houden
Opsporingsbericht: Heeft iemand Andy De Boe (47) gezien?

Heeft iemand Andy De Boe (47) uit Waregem gezien?
West-Vlaamse landbouwster Mieke (51) met eerste repatriëringsvlucht terug in Zaventem: “Ik ben heel blij”
Update

"Ik ben heel blij": West-Vlaamse landbouwster Mieke (51) is herenigd met zonen na repatriëringsvlucht
Sterrenchef Willem Hiele heropent Café Mosselhuis in Oostende

Sterrenchef Willem Hiele heropent Café Mosselhuis in Oostende: "Een royaal zeevruchtenplateau als eerbetoon aan mijn grootmoeder Madeleine"
PELAGUS07

Herdenking in Oostende voor 44-jarige verjaardag van bootramp Pelagus
Aanmelden