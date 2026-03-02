Vuurbal met opvallende lichtflits boven West-Vlaanderen blijkt meteorietsteentje
rv
In grote delen van ons land, waaronder in West-Vlaanderen, was zondag rond 18.50 uur een grote lichtflits aan de hemel te bewonderen. De lichtflits, die leek op een vuurbal, was zo'n drie seconden te zien. Het gaat waarschijnlijk om een meteorietsteentje dat op de dampkring is gebotst en uit elkaar is gespat. Dat zegt Marc Van den Broeck van Volkssterrenwacht Urania.
"De gele flits was zichtbaar op twintig graden hoogte in zuidelijke richting", klonk het bij Van den Broeck. "Het gaat om een meteorietsteentje dat op een hoogte van zeventig kilometer de dampkring is binnengevlogen aan een snelheid van 100.000 kilometer per uur." Hierop is wrijving in de atmosfeer ontstaan, waardoor het steentje oplichtte. De vuurbol is hierna uit elkaar gevallen en uitgedoofd.
Niet alleen in Vlaanderen, ook in delen van onder meer Nederland en Duitsland werd de vuurbol gezien. Het Duitse persagentschap dpa meldt dat stukjes meteoriet schade hebben aangericht aan verschillende woningen in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, aan de grens met België en Luxemburg. Volgens de Duitse politie zijn er onder meer meldingen van schade in de regio's Hunsrück, Eifel en bij de stad Koblenz. Ook in andere Duitse deelstaten werd de bijzondere lichtflits opgemerkt.
De felle lichtflits was op veel plaatsen te zien: