Metamorfose voor Koninklijke Baan aan zee: kustgemeenten en partners ondertekenen startnota
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In De Haan is het startschot gegeven van de grote herinrichting van de koninklijke baan tussen Oostende en Zeebrugge. De startnota daarvoor is goedgekeurd om de kustbaan in de komende tien jaar grondig te hervormen.
Centraal in de plannen staat de aanleg van een comfortabele en veilige fietsverbinding tussen Zeebrugge en Oostende, als onderdeel van de fietssnelweg F34. Die fietsroute wordt volledig gescheiden van het autoverkeer en de weg moet evolueren van twee rijstroken in elke richting naar één rijstrook per richting. Ook het parkeren langs de weg wordt gebundeld in strategisch gekozen parkeerzones, afgestemd op de drukste momenten.
"Met deze startnota leggen we de basis voor een veilige fietsverbinding langs de kust, gecombineerd met een herinrichting van de weg en extra ruimte voor natuurherstel."
Door de ingrepen kan volgens de initiatiefnemers ongeveer vijf hectare overbodige verharding verdwijnen. Die ruimte moet plaats maken voor duinherstel en natuurversterking.
Naast de goedkeuring van de startnota ondertekenden de Vlaamse overheid, de Provincie West-Vlaanderen, de steden Brugge, Blankenberge en Oostende, de gemeenten De Haan en Bredene en verschillende andere partners ook een intentieverklaring om het project op lange termijn samen uit te voeren.