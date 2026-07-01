Centraal in de plannen staat de aanleg van een comfortabele en veilige fietsverbinding tussen Zeebrugge en Oostende, als onderdeel van de fietssnelweg F34. Die fietsroute wordt volledig gescheiden van het autoverkeer en de weg moet evolueren van twee rijstroken in elke richting naar één rijstrook per richting. Ook het parkeren langs de weg wordt gebundeld in strategisch gekozen parkeerzones, afgestemd op de drukste momenten.