Naast de vele bands is één van de blikvangers dit jaar op Alcatraz Metal Festival in Kortrijk is de Guard Tower. Een exacte kopie van een gevangenistoren in de streng bewaakte gevangenis Alacatraz, in de baai van San Francisco, bijna 20 meter hoog. In de nieuwe merchandising winkel hebben ze zelfs een gevangeniscel nagebouwd uit de film Escape from Alacatraz.