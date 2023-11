Een moshpit krijg je wanneer festivalgangers tijdens een optreden op één bepaalde plaats wild dansen en tegen elkaar opspringen. Dat gevoel konden rolstoelgebruikers dankzij Alcatraz ook beleven met een VR- of Virtual Reality-bril.



Ze krijgen beelden te zien van tussen de deelnemers aan zo’n moshpit. Alcatraz wint in de categorie ‘Digital Product’. Ze zijn ook nog in de running voor de publieksprijs. De Henry van de Velde-awards zijn de belangrijkste designprijzen in ons land.