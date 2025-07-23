29°C
Metal­fes­ti­val Alcat­raz sluit recor­dedi­tie van 60.000 bezoe­kers af

Alcatraz

Het metalfestival Alcatraz in Kortrijk telde deze editie 60.000 festivalgangers. De organisatie spreekt dan ook van een recordeditie. 

De organisatie van Alcatraz blikt terug op een geslaagde recordeditie. "Nooit eerder kregen we zo veel bezoekers over de vloer, met als hoogtepunt zondag 18.000 bezoekers", zegt woordvoerder Bernard De Riemacker.

Bernard De Riemacker, woordvoerder Alcatraz
Alcatraz 2

"Beleving is onze sterkte

Elk jaar zet het festival in op beleving op het festivalterrein. Blikvanger was de 20 meter hoge bewakerstoren, een replica van de echte gevangenis Alcatraz in San Francisco. Verder vond er ook een huwelijk plaats op het festivalterrein en konden festivalgangers hun ogen de kost geven dankzij vuurspuwers en steltenlopers. 

"De beleving op het terrein werd goed gesmaakt door onze bezoekers. Dat is ook onze sterkte. We zijn heel tevreden over deze topeditie en hadden dan ook geluk met het weer. We blikken terug op een geslaagde editie."

Volgend jaar vindt Alcatraz plaats op 6, 7, 8 en 9 augustus.

Nieuws

Replica van Alcatraz-wachttoren siert terrein Alcatraz Metal Festival in Kortrijk
