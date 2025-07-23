Elk jaar zet het festival in op beleving op het festivalterrein. Blikvanger was de 20 meter hoge bewakerstoren, een replica van de echte gevangenis Alcatraz in San Francisco. Verder vond er ook een huwelijk plaats op het festivalterrein en konden festivalgangers hun ogen de kost geven dankzij vuurspuwers en steltenlopers.

"De beleving op het terrein werd goed gesmaakt door onze bezoekers. Dat is ook onze sterkte. We zijn heel tevreden over deze topeditie en hadden dan ook geluk met het weer. We blikken terug op een geslaagde editie."

Volgend jaar vindt Alcatraz plaats op 6, 7, 8 en 9 augustus.