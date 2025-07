De toren is gebouwd op basis van authentieke plannen van de beruchte gevangenis voor de kust van San Francisco. Daarmee onderstreept de organisatie opnieuw haar streven naar een steeds intensere festivalervaring. Alcatraz Metal Festival, dat in 2024 nog werd uitgeroepen tot ‘Beste Festival’ in de Studio Brussel Festival Cup, wil met deze indrukwekkende constructie opnieuw het verschil maken in beleving.