Men­sen vin­den baby ever­zwijn in Arden­nen en nemen het mee naar huis: Geen goed idee”

Het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende kreeg op 23 december een heel bijzondere telefoon. Mensen hadden op weekend in de Ardennen een verlaten baby everzwijn gevonden en mee naar huis genomen.

Omdat er niet meteen een spoor van de ouders was, hadden ze het goed bedoeld meegenomen naar huis en proberen zelf te verzorgen voor twee dagen. “Zoals bij elk wild dier of vogel is dit geen goed idee. Gelukkig begrepen ze snel dat deze dieren speciale verzorging vragen en contacteerden ze ons alsnog,” schrijft het VOC op Facebook.

"Kerstwonder"

De big die 1.300 gram woog en vermoedelijk slechts een drietal weken oud was, werd bij binnenkomst grondig onderzocht en kreeg de eerste zorgen. Na een goede nachtrust en stevige maaltijd bracht vrijwilliger Dirk het naar de collega's van Natuurhulpcentrum Opglabbeek, waar het de beste zorgen krijgt en verder kan opgroeien. “We duimen dat hij er volledig bovenop komt. Een echt kerstwonder dus.”

“Vind je een gewond, verzwakt of hulpbehoevend jong wild dier? Hoe klein of groot ook, contacteer eerst een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Alleen dan krijgt het de beste kansen op herstel.”

Ben Storme

