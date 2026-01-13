“Uit de dossiers blijkt dat er geen eenduidigheid is,” zegt schepen van Infrastructuur Patrick Roose. “We zien onregelmatigheden in de ondergrond en de stad zal nu zelf de leiding nemen om dit verder technisch te onderzoeken, zodat we tot een oplossing komen.”

Roose wil het debat over aansprakelijkheid voorlopig parkeren en eerst duidelijkheid creëren. De stad schakelt extra expertise in om zowel het voetpad als de riolering te controleren.