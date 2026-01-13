De stad Menen neemt zelf het initiatief om de verzakkingen en gevelschade in de Bruggestraat te onderzoeken. Verschillende bewoners kampen er al meer dan een jaar met diepe scheuren in hun woningen.
Meerdere huizen vertonen ernstige schade, zoals bij inwoner Jonathan Delvaux, waar de voorgevel wegzakt en de muren openscheuren. Eerdere expertises legden een mogelijk waterlek onder het voetpad bloot, waardoor de ondergrond zou wegspoelen. Maar volgens de stad ligt de oorzaak niet vast.
“Uit de dossiers blijkt dat er geen eenduidigheid is,” zegt schepen van Infrastructuur Patrick Roose. “We zien onregelmatigheden in de ondergrond en de stad zal nu zelf de leiding nemen om dit verder technisch te onderzoeken, zodat we tot een oplossing komen.”
Roose wil het debat over aansprakelijkheid voorlopig parkeren en eerst duidelijkheid creëren. De stad schakelt extra expertise in om zowel het voetpad als de riolering te controleren.
“We hebben Aquafin gevraagd om via de hoofdriolering het openbaar domein te openen en na te kijken,” zegt Roose.
“Alle woningen moeten een conforme en correcte aansluiting hebben. We zien nu dat sommige huizen gekoppeld zijn op regenwaterafvoer van anderen — dat kan niet.”
Wanneer bewoners duidelijkheid en herstel mogen verwachten, is nog niet bekend. De stad belooft het dossier prioritair verder op te volgen.