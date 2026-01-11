Jonathan is vooral gefrustreerd over het uitblijven van een snelle aanpak. “Het is gewoon erg dat ze dit hier een jaar zo gelaten hebben. Waren ze hier in maart gekomen om het te herstellen, dan was die schade er nooit geweest”, klinkt het.

Met ‘ze’ verwijst Delvaux naar de stad Menen, die volgens hem al langer op de hoogte is van het probleem. Al is het vooral een verzekeringskwestie over wie aansprakelijk is en de schade moet herstellen.