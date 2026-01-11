“De gevel komt los van het huis”: waterlek zorgt voor scheuren in woningen, maar discussie over aansprakelijkheid sleept aan
In de Bruggestraat in Menen kampen meerdere bewoners al meer dan een jaar met ernstige scheuren in hun woningen. Volgens experts is een waterlek onder het voetpad de oorzaak, maar over de aansprakelijkheid sleept een discussie tussen bewoners, verzekeraars en de stad Menen al maanden lang aan.
In verschillende huizen in de Bruggestraat in Menen worden de scheuren in de muren steeds groter. Bij Jonathan Delvaux zakt de voorgevel weg en barsten de muren aan de voorkant van z'n huis. “Het is begonnen met kleine barstjes, maar ondertussen hebben we zelfs metertjes geplaatst om te meten hoe snel het evolueert. En dat gaat snel”, zegt hij.
Wie is aansprakelijk?
Volgens experts van zijn verzekeringsmaatschappij ligt een lek in een afvoerbuis onder het voetpad aan de basis van de problemen. Door dat lek spoelt de ondergrond weg, waardoor de voorgevel verzakt. Werken in een straat om de hoek zouden de schade nog versnellen. “De gevel komt los van het huis. Je kan de stenen er gewoon uithalen”, aldus Delvaux.
Jonathan is vooral gefrustreerd over het uitblijven van een snelle aanpak. “Het is gewoon erg dat ze dit hier een jaar zo gelaten hebben. Waren ze hier in maart gekomen om het te herstellen, dan was die schade er nooit geweest”, klinkt het.
Met ‘ze’ verwijst Delvaux naar de stad Menen, die volgens hem al langer op de hoogte is van het probleem. Al is het vooral een verzekeringskwestie over wie aansprakelijk is en de schade moet herstellen.
"Wellicht zal dit uitdraaien op een rechtszaak"
Intussen blijft de onzekerheid wegen. “Van een vergoeding of herstellingen moeten we niet veel verwachten. Het zal waarschijnlijk uitdraaien op een rechtszaak, met jaren strijd. Moet ik mijn spaarboek leegmaken voor zoiets?”, vraagt Delvaux zich af.
Ook de twee aanpalende woningen vertonen ondertussen scheuren. Schepen van Infrastructuurwerken Patrick Roose wil voorlopig niet voor de camera reageren. Hij laat wel weten dat hij het dossier eerst grondig wil inkijken en op korte termijn met de bewoners van de Bruggestraat rond de tafel wil zitten.