Depraetere leidde de partij in juni naar een bescheiden verkiezingsoverwinning nadat Rousseau tijdelijk uit de politiek was verdwenen, en wordt nu viceminister-president voor de socialisten. De West-Vlaamse wordt bevoegd voor Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd.Caroline Gennez krijgt Welzijn en Armoede, Cultuur en Gelijke Kansen op het bord. Dat maakt van haar een "superminister", zegt Rousseau. "We hebben twee topportefeuilles binnengehaald."Vooruit zal dus twee ministers leveren en geen drie, maar de partij sleepte ook de voorzitter van het Vlaams Parlement uit de wacht. Wie dat wordt is nog niet duidelijk: de partij belooft meer uitleg op het partijbureau van maandag.Op de bezetting van coalitiepartners N-VA en CD&V is het nog wachten. Die twee partijen hebben hun toetredingscongressen nog niet achter de rug.



