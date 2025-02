Het meldpunt rond landbouwbashing of agribashing is een initiatief van Vlaams Parlementslid en burgemeester van Ledegem Bart Dochy (CD&V). Op het meldpunt kan iedereen aangifte doen van landbouwonvriendelijke schoolboeken, persartikels of posts op sociale media.

Het meldpunt, dat al bestaat sinds 2021 maar nu wat nieuw leven is ingeblazen, is volgens Dochy een "persoonlijk initiatief". "Ik vraag niet om gekleurde informatie pro-landbouw te geven, maar ik wil wel werk maken van een genuanceerd debat over de landbouw waarin verkeerde informatie gecounterd wordt", aldus Dochy.