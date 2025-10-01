De plaatsing van de meiboom markeert een belangrijke mijlpaal in de vernieuwing van de bijna honderd jaar oude schouwburg. De historische theaterzaal uit 1920 krijgt stilaan opnieuw haar grandeur, maar ook het comfort en de techniek van een moderne cultuurtempel.

“Met de plaatsing van de meiboom markeren we een mijlpaal in dit project. De ruwbouw is afgewerkt en we planten de boom als teken van voorspoed en geluk voor de toekomst van het project”, zegt schepen van Cultuur Felix De Clerck.