Kortrijk

Mei­boom siert Schouw­burg Kort­rijk: ruw­bouw offi­ci­eel afgerond

Schouwburg Kortrijk

© Kortrijk

De renovatie van Schouwburg Kortrijk heeft een symbolisch hoogtepunt bereikt. Vandaag is bovenop de nieuwe dakzaal een meiboom geplaatst, een eeuwenoude traditie die het einde van de ruwbouwwerken viert.

De plaatsing van de meiboom markeert een belangrijke mijlpaal in de vernieuwing van de bijna honderd jaar oude schouwburg. De historische theaterzaal uit 1920 krijgt stilaan opnieuw haar grandeur, maar ook het comfort en de techniek van een moderne cultuurtempel.

“Met de plaatsing van de meiboom markeren we een mijlpaal in dit project. De ruwbouw is afgewerkt en we planten de boom als teken van voorspoed en geluk voor de toekomst van het project”, zegt schepen van Cultuur Felix De Clerck. 

Felix De Clerck, schepen van Cultuur

Ook schepen van Erfgoed Wout Maddens benadrukt het belang van deze fase. “Met de meiboom als symbool voor het voltooien van de ruwbouw, viert Schouwburg Kortrijk een belangrijke stap in haar transformatie. Deze erfgoedparel bereidt zich met een investering van 23 miljoen euro verder voor om de culturele ambitie van de stad de komende honderd jaar te dragen.”

Nieuwe en duurzame toekomst

Binnenin krijgt de historische zaal een technische make-over met een beweegbare parterrevloer, verbeterde akoestiek, verlichting en ventilatie. Op de plek van het vroegere Arenatheater komt een tweede zaal met moderne technieken en een inschuifbare tribune voor tweehonderd toeschouwers.

De vernieuwde schouwburg wordt een toonbeeld van duurzaamheid, met warmtepompen en zonnepanelen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Ook toegankelijkheid krijgt veel aandacht: het gebouw wordt een open huis voor iedereen, met een nieuw Schouwburg Café als ontmoetingsplek.

De heropening van Schouwburg Kortrijk is gepland voor het najaar van 2026.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Schouwburg Kortrijk

