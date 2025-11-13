Ook het nieuwe zwembad op het voetbalplein neemt een grote hap uit het budget, zo'n 18 miljoen euro. Tielt voorziet ook een startbudget voor de bouw van een woonzorgcentrum. De renovatie van de sportinfrastructuur op Ter Borcht in Meulebeke kost dan weer zo'n 2,8 miljoen euro. Het grote investeringsbudget kan door de fusie. De Vlaamse overheid neemt schulden over en er is een groter budget uit het gemeentefonds.