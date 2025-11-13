4°C
Tielt

Meer­ja­ren­plan Tielt: veel geld naar wegen­wer­ken, nieuw zwem­bad en sportinfrastructuur

Tielt

In Tielt, dat gefusioneerd is met Meulebeke, wil het stadsbestuur deze legislatuur maar liefst 150 miljoen euro investeren. Het grootste deel gaat naar onderhoud en werken aan wegen en fiets- en voetgangersverbindingen. De plannen zijn voorgesteld aan de adviesraden en gemeenteraadsleden.

Ook het nieuwe zwembad op het voetbalplein neemt een grote hap uit het budget, zo'n 18 miljoen euro. Tielt voorziet ook een startbudget voor de bouw van een woonzorgcentrum. De renovatie van de sportinfrastructuur op Ter Borcht in Meulebeke kost dan weer zo'n 2,8 miljoen euro. Het grote investeringsbudget kan door de fusie. De Vlaamse overheid neemt schulden over en er is een groter budget uit het gemeentefonds.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Gemeenteraadsverkiezingen 2024

