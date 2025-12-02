De stad Damme zal de komende zes jaar 44 miljoen euro investeren zonder de personenbelasting en onroerende voorheffing te verhogen. Het stadsbestuur hield rekening met de resultaten van de burgerbevraging, die ze in het voorjaar bij haar inwoners afnam. Voor de meerjarenplanning heeft de stad drie duidelijke doelen: respect voor ruimte, zorg voor mensen en levendige gemeenschappen.
Voor het eerste doel 'respect voor ruimte' zal de stad investeren in het openbare domein. In de dorpskern van Moerkerke zullen rioleringswerken uitgevoerd worden en komen er nieuwe straten en voetpaden. Ook in de Damse Vaart-Zuid worden herinrichting- en rioleringswerken gepland. Verder zal het centrum van Damme een grondige renovatie krijgen met een nieuw toeristisch onthaal en zal de kerktoren van Damme de nodige restauratiewerken krijgen. Bovendien zal er geïnvesteerd worden in het onderhoud van de bestaande wegen en voet- en fietspaden. Tot slot wil het stadsbestuur investeren in groene ontmoetingspleinen voor voetgangers en fietsers om zo snel verdichte dorpskernen tegen te gaan.
Zorg voor mensen
Het tweede doel richt zicht op 'zorg voor mensen'. Het woonzorgcentrum De STEK zal uitbreiden en het lokaal dienstencentrum krijgt een sleutelrol in de strijd tegen de vereenzaming. Bovendien zal er ook een levensbos komen, waar inwoners bomen kunnen planten om belangrijke gebeurtenissen in het leven te markeren. De begraafplaatsen worden onderhouden er komt meer groen op begraafplaatsen. Zo komen mogelijkheden om uitgestrooid te worden in kwalitatieve groene delen van de begraafplaats. Dat was een belangrijke wens van de Dammenaar, die via de burgerbevraging duidelijk werd.
Levendige gemeenschappen
Het stadsbestuur zal bij het derde doel ‘levendige gemeenschappen’ fors investeren in de vernieuwing van de sportinfrastructuur, te beginnen met de nieuwe buitensportaccomodatie in Sijsele. Verder wordt op de kazernesite een evenementloods gezet en zal de kerk van Lapscheure de komende jaren een nieuw ontmoetingscentrum worden. Ook krijgt het bestuur van Damme een stedelijke fanfare, blijft ze rekening houden met de visie van Cittaslow waarbij er aandacht is voor onder meer lokale productie en handel, en zetten ze sterk in op het faciliteren van ontmoetingen.
Joachim Coens: "Geen verhoging van belastingen"
Burgemeester Joachim Coens is tevreden met het plan. "We zetten onze stad verder op de kaart als plaats waar het goed leven, wonen en ontspannen is", aldus Coens. "Cittaslow sijpelt door in elk van de actiepunten die we hier nemen. Bovendien kunnen we dit ambitieuze plan verwezenlijken zonder de personenbelasting of onroerende voorheffing te verhogen. Dat komt omdat we een strikt middelenbeheer toepassen om onze organisatie en werking zo efficiënt mogelijk te houden de komende jaren." De gemeenteraad van Damme stemt op donderdag 18 december over het plan.
