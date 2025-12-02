Voor het eerste doel 'respect voor ruimte' zal de stad investeren in het openbare domein. In de dorpskern van Moerkerke zullen rioleringswerken uitgevoerd worden en komen er nieuwe straten en voetpaden. Ook in de Damse Vaart-Zuid worden herinrichting- en rioleringswerken gepland. Verder zal het centrum van Damme een grondige renovatie krijgen met een nieuw toeristisch onthaal en zal de kerktoren van Damme de nodige restauratiewerken krijgen. Bovendien zal er geïnvesteerd worden in het onderhoud van de bestaande wegen en voet- en fietspaden. Tot slot wil het stadsbestuur investeren in groene ontmoetingspleinen voor voetgangers en fietsers om zo snel verdichte dorpskernen tegen te gaan.