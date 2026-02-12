Meer steun voor lokale klimaatprojecten: Klimaatfonds Leiedal loopt vier jaar langer
Elf steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen verlengen samen met Leiedal en het Streekfonds West-Vlaanderen het Klimaatfonds Leiedal tot 1 januari 2029. Het fonds, dat lokale klimaatprojecten ondersteunt via crowdfunding en cofinanciering, haalde sinds 2023 al meer dan 100.000 euro op bij burgers en verdubbelde dat bedrag.
Het Klimaatfonds Leiedal, dat sinds 2023 onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting zit, ondersteunt burgers, verenigingen, scholen, organisaties en bedrijven die lokale klimaatprojecten opzetten. Via crowdfundingcampagnes werd al meer dan 108.000 euro opgehaald. Het fonds voegde daar bijna 96.000 euro cofinanciering aan toe.
"We zagen initiatieven in tien steden en gemeenten en via crowdfunding brachten 971 burgers samen 108.035 euro bijeen."
“Het Klimaatfonds Leiedal is actief sinds 2023, maar raakte eigenlijk pas vorig jaar op kruissnelheid”, zegt Wout Maddens, voorzitter van Leiedal. “In totaal werden 27 projecten goedgekeurd, waarvan 14 in 2025. We zagen initiatieven in tien steden en gemeenten en via crowdfunding brachten 971 burgers samen 108.035 euro bijeen. Dat toont dat het instrument steeds beter bekend en gedragen wordt in de regio.”
Lendelede stapt eruit, Spiere-Helkijn komt erbij
Elf steden en gemeenten verlengen hun engagement: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem en Zwevegem. Spiere-Helkijn stapt voor het eerst mee in het fonds. Lendelede zet na drie jaar zijn deelname stop.
Het fonds werkt met een duidelijk principe: wie minstens de helft van het projectbudget via crowdfunding ophaalt – voor bedrijven is dat een derde – krijgt een even grote bijdrage van het Klimaatfonds. Zo wordt elke euro die burgers schenken verdubbeld.
Van schoolprojecten tot groene zones
Intussen werden al uiteenlopende projecten gesteund, van onthardingsinitiatieven en wadi’s tot buurtgroen, pluktuinen en klimaatvriendelijke speel- en leeromgevingen. Zo kon freinetschool De Levensboom in Wevelgem een duurzaam schoolproject realiseren, en wordt op de bedrijvenzone Kortrijk-Noord een groene oase voor akkervogels aangelegd.
“Die diversiteit toont hoe breed het Klimaatfonds inzetbaar is en hoe groot het enthousiasme bij de Zuid-West-Vlaming blijft om lokaal klimaatprojecten op te zetten”, zegt Jan Despiegelaere, algemeen coördinator van Streekfonds West-Vlaanderen. “We hopen dat ook bedrijven de komende jaren nog makkelijker hun weg naar het fonds vinden.”