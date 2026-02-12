Elf steden en gemeenten verlengen hun engagement: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem en Zwevegem. Spiere-Helkijn stapt voor het eerst mee in het fonds. Lendelede zet na drie jaar zijn deelname stop.

Het fonds werkt met een duidelijk principe: wie minstens de helft van het projectbudget via crowdfunding ophaalt – voor bedrijven is dat een derde – krijgt een even grote bijdrage van het Klimaatfonds. Zo wordt elke euro die burgers schenken verdubbeld.