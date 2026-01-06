8°C
Meer red­dings­ac­ties voor Blan­ken­berg­se zeereddingsdienst

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst heeft vorig jaar 135 reddingsacties uitgevoerd. Daarbij kregen 220 mensen hulp. Het aantal interventies ligt iets hoger dan in de voorgaande jaren.

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst blikt terug op een druk jaar. In totaal rukten de vrijwilligers 135 keer uit, wat iets meer is dan de voorbije jaren. Bij die interventies werden 220 mensen geholpen op zee en langs de kust.

Het merendeel van de oproepen had te maken met vaartuigen in moeilijkheden, vaak door motorpech. In enkele gevallen ging het om ernstigere situaties. Zo moesten de redders tijdens de zomervakantie ’s nachts nog uitrukken om iemand uit het water te halen voor de kust van Wenduine.

