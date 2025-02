Bouwfirma Bosschaert wil in de Doomanstraat klei ontginnen in een put van vier hectare die meer dan 30 meter diep is. De firma deed daarvoor tien jaar geleden ook al een aanvraag, maar trok die later weer in na buurtprotest.

Nu doet het dus een nieuwe aanvraag en ook nu is er opnieuw buurtprotest. Ze willen geen kleiput, omdat ze vrezen voor verkeershinder en de impact op de natuur en hun woning. Onlangs was er daarvoor nog een protestmars in Aalbeke.