De lokale politie van Brugge kreeg vrijdag rond 22 uur een melding over een incident in de Mercatorstraat in Zeebrugge. Een 56-jarige man kreeg rake klappen en schoppen van twee andere mannen. Een getuige probeerde Herwin A. te reanimeren en ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voor het slachtoffer kwam alle hulp echter te laat.

Volgens enkele getuigen zou er vooraf al een discussie hebben plaatsgevonden in een nachtwinkel. Even later zouden de verdachten het slachtoffer op straat aangevallen hebben. De precieze aanleiding is echter onduidelijk. Na de feiten namen beide verdachten de benen.