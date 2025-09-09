19°C
Zeebrugge

Twee­de ver­dach­te moord Zee­brug­ge door Polen uitgeleverd

Thumbnail 250822 ZEEBRUGGE Verdachten

De tweede Russische verdachte (33) van de moord op een 56-jarige man in Zeebrugge is gisteren overgeleverd aan ons land. Eerder werd al een Rus van 45 overgeleverd.

De twee mannen kregen het vorige maand aan de stok met een 56-jarige man uit Zeebrugge. Het slachtoffer kreeg slagen en schoppen en overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. De twee verdachten vluchtten na de feiten weg. Dankzij een opsporingsbericht en een internationale samenwerking konden de verdachten uiteindelijk enkele dagen later worden gevat in Polen.

Verdachte rus moord zeebrugge 1
Nieuws

Russische verdachte (45) van moord op Herwin in Zeebrugge blijft aangehouden

Onderzoeksrechter

De man van 45 werd vorige week al overgeleverd aan ons land, hij werd verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. Die besloot de verdachte aan te houden op verdenking van moord. De raadkamer verlengde intussen die aanhouding met een maand.

De tweede verdachte, een Rus van 33, ging niet akkoord met de overlevering en tekende verzet aan. Maar nu is hij dus toch uitgeleverd aan ons land. Vandaag of morgen zal hij voor de onderzoeksrechter voorgeleid worden.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Moord Moord Zeebrugge

