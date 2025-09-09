De man van 45 werd vorige week al overgeleverd aan ons land, hij werd verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. Die besloot de verdachte aan te houden op verdenking van moord. De raadkamer verlengde intussen die aanhouding met een maand.

De tweede verdachte, een Rus van 33, ging niet akkoord met de overlevering en tekende verzet aan. Maar nu is hij dus toch uitgeleverd aan ons land. Vandaag of morgen zal hij voor de onderzoeksrechter voorgeleid worden.