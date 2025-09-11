23°C
Zeebrugge

Twee­de ver­dach­te aan­ge­hou­den in moord­on­der­zoek Zeebrugge

Thumbnail 250822 ZEEBRUGGE Verdachte 2

De tweede verdachte van de moord op een 56-jarige man in Zeebrugge blijft voorlopig in de cel. De onderzoeksrechter in Brugge heeft hem aangehouden op verdenking van moord. Dinsdag komt hij voor de raadkamer. Die zal beslissen of een maand langer in de cel moet blijven.


De man is een Rus van 33. Hij is dinsdag overgebracht naar ons land.

Hij en zijn kompaan kregen het vorige maand aan de stok met Herwin (56) in Zeebrugge. Het slachtoffer kreeg slagen en schoppen en overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. De twee verdachten vluchtten na de feiten weg. Dankzij een opsporingsbericht en een internationale samenwerking konden de verdachten uiteindelijk enkele dagen later worden gevat in Polen. Beiden zijn intussen overgeleverd aan ons land. 

Thumbnail 250822 ZEEBRUGGE Verdachten
Nieuws

Tweede verdachte moord Zeebrugge door Polen uitgeleverd

Een eerste verdachte, een 45-jarige Rus, is vorige week al aangehouden op verdenking van moord en die aanhouding is intussen door de raadkamer verlengd met een maand.

Nu heeft de onderzoeksrechter dus ook de tweede verdachte aangehouden.

