De man is een Rus van 33. Hij is dinsdag overgebracht naar ons land.

Hij en zijn kompaan kregen het vorige maand aan de stok met Herwin (56) in Zeebrugge. Het slachtoffer kreeg slagen en schoppen en overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. De twee verdachten vluchtten na de feiten weg. Dankzij een opsporingsbericht en een internationale samenwerking konden de verdachten uiteindelijk enkele dagen later worden gevat in Polen. Beiden zijn intussen overgeleverd aan ons land.