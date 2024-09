Deze zomer noteerde de IKWV 1078 verloren personen. Dat is bijna dubbel zoveel als in 2023. Twee jaar geleden eindigden de strandreddingsdiensten wel op een gelijkaardig aantal. Van de ongeveer 1000 personen die verdwaalden, zijn de helft kinderen tussen 4 en 8 jaar. Zoals de andere cijfers, verschillen de aantallen in augustus met die in juli omdat het weer aan de kust toen beter was. Op 30 juli, een zomerse dag, liep het aantal verloren personen het hoogst op. Toen vonden 132 personen even de weg niet meer terug. Met 452 verloren personen hadden de redders in Oostende met voorsprong hun handen het meest vol. Blankenberge volgt op de tweede plek met 266 meldingen.