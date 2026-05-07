Meer dan 1.500 ton voed­sel gered en omge­zet in soci­a­le hulp: dit zijn de Foodsavers

Foodsavers regio Middenkust heeft sinds de opstart in 2022 al meer dan 1.500 ton voedseloverschotten herverdeeld naar sociale organisaties in de regio. Dankzij de samenwerking tussen zeven lokale besturen, bedrijven en sociale partners krijgen niet alleen duizenden mensen toegang tot voedsel, er ontstaan ook werk- en leertrajecten voor kwetsbare groepen.

Foodsavers werkt samen met bedrijven die hun onverkochte, maar nog perfect eetbare producten doneren. Die worden opgehaald, gecontroleerd en verdeeld naar sociale organisaties.

“Voedsel weggooien is niet alleen een ecologische verliespost, maar ook een verspilling van waardevolle inspanningen en grondstoffen. Met Foodsavers geven we die producten opnieuw betekenis”, klinkt het bij Foodsavers Middenkust.

Sinds de start groeide het netwerk van 32 naar 56 leverpunten. In 2025 alleen al werden ook 15.000 maaltijden en meer dan 6.000 liter soep bereid met geredde voeding.

Sterkere sociale impact

De voeding komt terecht bij onder meer sociale kruideniers, OCMW’s, voedselpunten en welzijnsorganisaties. Daar betekent het meer dan alleen voedselhulp. “Het gaat niet enkel om eten, maar ook om mensen opnieuw verbinden, ondersteunen en versterken”, aldus de organisatie.

Daarnaast kregen sinds de opstart 52 mensen via Foodsavers de kans om werkervaring op te doen via tijdelijke werkervaringstrajecten, arbeidsmatige activiteiten en stages.

Steeds meer bedrijven stappen bovendien mee in het verhaal door hun overschotten correct te sorteren en tijdig te schenken. Dat levert volgens Foodsavers voordelen op voor alle partijen: minder afval, lagere kosten en een directe sociale impact.

Ecologische, sociale en economische impact

Volgens Foodsavers is de impact breed: ecologisch, sociaal en economisch. Zo werd al meer dan 1,59 miljoen kilo voedsel herverdeeld, goed voor een CO₂-reductie van ruim 3,7 miljoen kilo en een herverdeelde voedselwaarde van meer dan 10 miljoen euro.

Foodsavers Middenkust is een samenwerking tussen Oostende, Bredene, Middelkerke, Gistel, Ichtegem, Oudenburg en De Haan. Sinds dit jaar werkt het project met een vernieuwd financieringsmodel dat rekening houdt met inwoners én armoedecijfers.

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
