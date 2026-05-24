Maxim De Cuy­per opent nieuw voet­bal­plein­tje in Knok­ke-Heist vlak voor WK-start

Nog iets meer dan twee weken en de Rode Duivels starten hun wereldkampioenschap voetbal met een eerste wedstrijd tegen Egypte. In aanloop naar het toernooi was Rode Duivel Maxim De Cuyper nog even in zijn thuisgemeente Knokke-Heist voor de opening van een nieuw voetbalveldje op het Maes- en Boereboomplein.

De Cuyper opende er officieel het nieuwe Belgian Red Court, een initiatief waarvan er intussen al zestien verspreid liggen over het hele land. Het pleintje moet kinderen en jongeren aanzetten om buiten te sporten en samen te voetballen.

“Ik herinner me dat ik hier jaren geleden zelf ook ben beginnen spelen. Ik vind het heel mooi om hier ambassadeur van te zijn."

Maxim De Cuyper, Rode Duivel

Voor de speler uit Knokke-Heist was de inhuldiging een bijzonder moment. “Ik herinner me dat ik hier jaren geleden zelf ook ben beginnen spelen. Ik vind het heel mooi om hier ambassadeur van te zijn. Het doet me veel plezier”, zegt De Cuyper. De Rode Duivel hoopt ook jongeren te inspireren. “Het is de bedoeling dat die gasten erin geloven. Maar vooral dat ze goesting krijgen om buiten te komen en zich te amuseren.”

"Met ambitie naar WK"

Ondertussen telt De Cuyper ook af naar het WK. Dinsdag spelen de Rode Duivels nog een oefenwedstrijd in Kroatië. Zaterdag volgt de uitwuifmatch tegen Tunesië in Brussel. Op maandag 15 juni openen de Belgen hun WK tegen Egypte.

“De goesting om op dat vliegtuig te stappen is groot”, zegt De Cuyper. “Sinds de kwalificatiematchen leef je daar naartoe. Natuurlijk gaan we ook met ambitie naar het WK. Anders kunnen we beter thuisblijven. We hebben een mooie groep, dus wie weet wat er mogelijk is.”

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

