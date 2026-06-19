Mariënstede heeft een nieuw boek gelanceerd: Meer-Min. Het verhaal gaat over een zeemeermin 'Meer-Min' die samen met haar vriendjes op ontdekking gaat. De visie van Mariënstede staat centraal in het boek.

"Meer-Min komt te weten dat het diepste in haarzelf - talent, samenzijn en vriendschap - heel belangrijk is", vertellen begeleiders van de atelierwerking Griet Vanfleteren en Cyntia Samyn.

"Dat is ook de visie van Mariënstede. Op een gegeven moment raakt ze ook de weg kwijt en moet ze rekenen op haar vrienden en hun talenten om zo de weg terug te vinden naar het kasteel."

Belevingsroute

Het verhaal speelt zich af in de omgeving van het kasteeldomein in Dadizele, daar is ook een belevingsroute met opdrachten aan gekoppeld. Bewoner Ivan Biesbrouck (64) maakte de tekeningen en professioneel auteur Maaike schreef het verhaal.

"Ik hoop vooral dat het opgepikt wordt en dat het verhaal ook in scholen en verenigingen kan klinken, want het is een verhaal dat overal past", klonk het bij Maaike. "Overal zitten mensen met talenten die misschien niet worden gezien. Dan zit je met het Meer-Min verhaal die dat eigenlijk naar boven brengt, letterlijk uit het water."

Het boek is beschikbaar in de winkel van Mariënstede in Dadizele en in de toeristische dienst 't Torreke.