In Gent is Marco Santoni uitgeroepen tot de 'Viskok Van Het Jaar 2025'. Dat is een kookwedstrijd waarbij chefs worden uitgedaagd om zo creatief mogelijk om te gaan met een vissoort die vaak bij ons voorkomt. Marco Santoni werkt bij sterrrenrestaurant Boury in Roeselare. Er waren 5 finalisten in totaal, met ook West-Vlaming Pieter Puype van Barisdam Bistro in Werken, bij Kortemark.