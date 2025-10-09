De chef verwijst naar een eerdere Youcascholier: “Zes jaar geleden kwam Wouter hier ook voor een dag stage voor het goede doel. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: hij werkt hier nu elk weekend mee, zowel in de bediening als administratief. Zo ontmoet je soms mensen waarmee je nog lang samenwerkt.”

Hoewel Korneel geniet van de ervaring, weet hij al wat hij later wil studeren: “Zou ik hier later willen werken? Nee, ik zou liever in de wetenschappen studeren. Maar zeg nooit nooit natuurlijk.”