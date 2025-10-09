Van schoolbanken naar keuken van driesterrenrestaurant Boury voor Youca Action Day
Vandaag ruilen duizenden Vlaamse scholieren de schoolbanken in voor de werkvloer tijdens Youca Action Day. Ook 17-jarige Korneel Haesbrouck uit Izegem draait mee in de keuken van driesterrenrestaurant Boury in Roeselare. Het geld dat hij verdient, gaat naar een goed doel. De reportage werd trouwens ook gemaakt door Youca-student: Romayesa van Sint-Paulus Campus Hemelvaart in Waregem.
Het is Youca Action Day, de jaarlijkse dag waarop leerlingen uit het zesde middelbaar één dag meelopen in een bedrijf. Zo maken ze kennis met de arbeidswereld én zetten ze zich in voor een goed doel. Dit jaar gaat de actie onder meer naar jongerenprojecten in België en de bescherming van het Peruaanse Amazonewoud.
Van schoolboeken naar kookpotten
Korneel Haesbrouck van Prizma Campus College Izegem mocht vandaag een dag meedraaien in de keuken van driesterrenrestaurant Boury in Roeselare. “Thuis kook ik regelmatig, vooral hoofdgerechten zoals pasta’s en Aziatische gerechten, maar ook Vlaamse gerechten en desserts. Daarom was het interessant om te zien hoe het eraan toegaat in een professionele keuken,” vertelt Korneel.
"Toch liever wetenschappen studeren"
Onder begeleiding van chef Tim Boury helpt Korneel mee met de mise en place voor de middagservice. “Hij is goed gestart en goed opgevangen. We gaan straks het tempo wat verhogen,” zegt Boury. “Dat hij hier als jongeman mag meedraaien, is uniek. Voor het restaurant levert dat soms ook iets op.”
De chef verwijst naar een eerdere Youcascholier: “Zes jaar geleden kwam Wouter hier ook voor een dag stage voor het goede doel. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: hij werkt hier nu elk weekend mee, zowel in de bediening als administratief. Zo ontmoet je soms mensen waarmee je nog lang samenwerkt.”
Hoewel Korneel geniet van de ervaring, weet hij al wat hij later wil studeren: “Zou ik hier later willen werken? Nee, ik zou liever in de wetenschappen studeren. Maar zeg nooit nooit natuurlijk.”
Wat is Youca Action Day?
Youca Action Day bestaat al 19 jaar en dit jaar nemen zo’n 15.000 jongeren uit Vlaanderen en Brussel deel. Ze verdienen elk 60 euro, dat integraal naar het goede doel gaat. De actie zet dit jaar het thema klimaatrechtvaardigheid centraal, in samenwerking met Amnesty International en de Peruaanse jongerenorganisatie MANTHOC. In België steunt Youca projecten rond duurzaamheid, zoals minibossen op scholen en workshops over bosbeheer via Forest Front.
Deelnemende scholieren kiezen zelf hun ‘droomjob voor een dag’, van assistent-chirurg tot stadsarchitect en van dierenverzorger tot journalist, en krijgen zo een unieke inkijk in de arbeidsmarkt.