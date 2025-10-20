‘Manta’ maakt deel uit van het familiefestival Hagelslag, een jaarlijkse ontdekkingstocht vol fantasie in De Spil. Volgens Margriet Huyghe van De Spil is het festival intussen een vaste waarde in Roeselare. “We ontvangen meer dan 2000 bezoekers per editie. We brengen cultuur voor alle leeftijden en in alle disciplines: muziek, dans, film en zelfs circus.”

Naast de voorstellingen zijn er ook creatieve labs, kindergames en interactieve installaties ontwikkeld in samenwerking met lokale kunstenaars. Bezoekers kunnen het festival nog tot woensdag ontdekken in De Spil in Roeselare.