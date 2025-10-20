Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In De Spil in Roeselare vond vandaag een bijzondere voorstelling plaats: ‘Manta’, een muzikale belevingsvoorstelling voor baby’s vanaf vier maanden. Muziek, klank en beweging vloeien er samen tot een unieke zintuiglijke ervaring, zowel voor de allerkleinsten als hun (groot)ouders.
‘Manta’ is een poëtisch concert dat jonge kinderen laat kennismaken met muziek en beweging. De voorstelling is geïnspireerd op de sierlijke bewegingen van de manta, een reuzenrog die door het water zweeft. De ritmische composities nemen het jonge publiek mee in een droomwereld. Een installatie van glaskunst vormt het kloppende hart van het decor en nodigt baby’s uit om met al hun zintuigen op ontdekking te gaan.
Verwondering bij jong en oud
Niet alleen de baby’s, maar ook de ouders en grootouders genieten zichtbaar van de voorstelling. Saidja Callewaert, bezoeker: “Frits is anderhalf en normaal nooit stil. Nu zat hij drie kwartier rustig op mama’s schoot. Hij was gefascineerd door de muziek, de klanken, de beweging en de kleuren. Het werkt echt op de zintuigen.”
Cultuur voor de allerkleinsten
‘Manta’ maakt deel uit van het familiefestival Hagelslag, een jaarlijkse ontdekkingstocht vol fantasie in De Spil. Volgens Margriet Huyghe van De Spil is het festival intussen een vaste waarde in Roeselare. “We ontvangen meer dan 2000 bezoekers per editie. We brengen cultuur voor alle leeftijden en in alle disciplines: muziek, dans, film en zelfs circus.”
Naast de voorstellingen zijn er ook creatieve labs, kindergames en interactieve installaties ontwikkeld in samenwerking met lokale kunstenaars. Bezoekers kunnen het festival nog tot woensdag ontdekken in De Spil in Roeselare.