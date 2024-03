De man die intussen 71 is, kan het haast niet geloven, maar zijn jongere broer vond de verloren (of gestolen) portefeuille bij afbraakwerken een kapel in de Sint-Rembertmiddenschool in Torhout. Twintig frank is gaan vliegen, maar alle andere zaken zitten er nog in, zelfs een pronostiek van de koers.

Steven Verhelst: “Ik belde hem met de vraag ‘ben jij je portefeuille kwijtgeraakt”, een beetje al lachend. ‘Het was een bruine met een rits in’, zei hij. Ik zeg: ‘Ik heb ze gevonden’. Dat is de meest merkwaardige vondst die ik gedaan heb. Nooit gedacht dat ik die ging vinden. Je hebt meer kans om de lotto te winnen of twee keer te winnen. Of dat je die portefeuille 56 jaar later terug vindt hé.”