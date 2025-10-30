De politie van de zone Oostende kreeg een waarschuwing dat de man van plan zou zijn een aanslag te plegen in het station. Uit voorzorg werd het station onmiddellijk hermetisch afgesloten en werd het tram- en treinverkeer stilgelegd.

Even later kon de verdachte in de buurt van het station worden gearresteerd. Hij had niets verdachts bij zich, en ook in het station werd niets verdachts aangetroffen. Volgens de eerste vaststellingen zou de man mogelijk met psychische problemen kampen.

Het parket van West-Vlaanderen is een opsporingsonderzoek gestart.